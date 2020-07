Luego de ser uno de los galanes favoritos de la televisión argentina en los noventa y de haber participado en grandes ficciones como "Extraña dama", Ivo Cutzarida decidió alejarse de la actuación y cambiar su estilo de vida de forma radical.

La nueva faceta del artista comenzó luego de hacer un curso y recibirse de coach espiritual. En ese sentido reveló que sus aspiraciones profesionales son completamente diferentes a las de su carrera como actor.

.

"Los actores estudiamos mucho, y aprender sobre el aparato expresivo del ser humano y empezar a leer a los grandes autores y dramaturgos te mete en la lectura. A mi me gustaba mucho la sociología, mi padre es filósofo. Me había metido con eso también y en los últimos años me recibí de coach", confesó.

En la misma línea, detalló que ahora emprendió un estudio para recibirse de "counseling". "Empecé a estudiar psicología muy fuerte. La verdad que me gusta. Yo soy un tipo que no para y considero que ni siquiera pienso de decir ´bueno en algún momento me voy a retirar´. Por suerte, tuve una vida muy activa y ahora estoy abriendo un nuevo panorama laboral. Estoy atendiendo consultas. El ser humano no tiene límites en las capacidades que puede desarrollar", reveló en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Ivo se describe en su perfil de Instagram como: "Actor, productor de teatro y TV, director, coach y Terapeuta Humanista".

También participó de la ficción "Celeste siempre Celeste".

En cuanto a la delicada situación social que se vive en el país por la pandemia de coronavirus, Cutzarida destacó que "lo que está pasando es una oportunidad increíble. Esto ha pasado en la historia de la humanidad muchísimas veces y el ser humano ha sabido adaptarse".

Además consideró el período de cuarentena como una oportunidad para "desarrollar los talentos, usar la creatividad y el ingenio". "Los seres humanos podemos cambiar de hacer algo a otra cosa. Uno puede dejar una piel y pasar a otra cosa. Uno puede dejar de ser una persona prepotente, soberbia y eso que tenemos. Hay mucha gente que no se da cuenta del potencial que tenemos los seres humanos", concluyó.