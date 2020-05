La cuarentena en familia modifica algunos comportamientos y actividades de las personas. Para Verónica Lozano, el conflicto que se le presenta en esta circunstancia extraordinaria, es con un hábito que debió abandonar para no darle un mal ejemplo a su hija.

En una entrevista que realizó a través de videollamada con el programa radial "Últimos cartuchos", los conductores Miguel Granados y Martín Garabal le preguntaron cómo hacía para relajarse durante la cuarentena.

"¿A la noche un vinito, un churringui, música? ¿Te gusta esa movida?", le preguntó Migue, con picardía y complicidad.

La conductora contestó: "Sí, me gusta esa onda, me gusta la música. En cuarentena le estoy entrando al whisky, pero viernes y sábados nomás, no durante la semana, si no parezco una vieja loca con el coso de whisky ahí, no es linda imagen para Antonia".

Agregó que su pareja, Corcho Rodríguez prefiere otra bebida: "Le entra más al vino pero los viernes".

Muy sincera, Verónica no tuvo problemas en hablar sobre el consumo de marihuana. "En cuanto al churro, no le estoy dando. Le he dado, pero el encierro, el olor... Es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo todavía muy resuelto", explicó.

Además, aclaró que Antonia ya es grande y bromeó: "No es que va a decir prendió un sahumerio mamá...".

"Está en un recital de Los Pericos mamá", cerró Granados, haciendo referencia a la banda de reggae y su tradicional relación con el producto mencionado.

¡Mirá el video!