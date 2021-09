Desde que la China Suárez llegó a España no pararon de surgirle distintos romances. Pero, el nombre que más resuena es Javier de Miguel, un modelo. A pesar de los rumores que los relacionan, él estaría saliendo con otra persona. Por esta razón, la gran pregunta es: ¿él está jugando a dos puntas?

La noticia la dio Juan Etchegoyen en "Mitre Live", donde reveló que una persona muy cercana al modelo contó el hecho: "Una persona del entorno del actor, un tanto enojada, me dijo que el tipo anda con una chica madrileña y que le molesta lo que dije por los rumores de romance con la China”.

.

"La novedad pasa por esta tercera persona que se suma a esta novela. Lo que él dijo fue lo siguiente: 'Espectacular el nivel de mentiras'. Estaría bueno que salga a hablar y lo desmienta así pasamos a otro tema”, continuó el periodista desafiando al español.

Mientras tanto, Benjamín Vicuña salió a apoyar a su ex mujer por todos los romances que le están surgiendo. “Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien”, expresó el actor en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana".

La China Suárez y Benjamín Vicuña cuando estaban juntos.

Para finalizar con la noticia, Etchegoyen cerró: "A mí me dan como confirmado lo de su relación con esta chica española pero no me consta, aunque la fuente es irrefutable. Esto es de último momento y es el giro inesperado de esta historia. Apareció una chica que estaría saliendo con él”.

¡Mirá el video donde se confirma si Javier de Miguel está jugando a dos puntas con la China Suárez!