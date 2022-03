La familia de Gustavo Martínez, sobre todo sus sobrinos Pablo y Nicolás, fue la que puso el grito en el cielo tras el inesperado fallecimiento del ex de Ricardo Fort.

"Siempre compartimos Navidad con él solo, la realidad es que él vivía solo. Hace rato él tenía problemas en el sentido de que no tenía plata. Todo lo que uno se cree que es, es lo contrario. No tenía para pagar sus gastos, ni sus tarjetas. Nosotros no entendíamos por qué. La verdad que lo teníamos que ir a buscar, si les limpió el cu... desde que eran bebés. El chabón terminaba solo y andá a saber dónde. Hay un abandono emocional", resaltó Nicolás en diálogo con "Intrusos" y agregó: "La realidad para nosotros era que él nunca tenía plata".

Este martes 8 de marzo, el periodista Juan Etchegoyen compartió un chat que sería entre Gustavo Martínez y su sobrino Pablo, en el cual el tutor de Marta y Felipe le pediría dinero a su familia.

"Si podés dame algo para comer porque acá no quiero, donde estoy", indicaría Gustavo, a lo que Pablo le responde: "¿Necesitás plata?". "No tengo un peso y no lo digas por favor", respondería el personal trainer.

El revelador chat entre Gustavo Martínez y su sobrino.

Por otro lado, la familia Fort indicó desde un primer momento que a Martínez jamás le había faltado nada. A Daniel Ambrosino le dijeron desde el círculo íntimo de Marta y Felique que Gustavo "estaba todo el tiempo acompañado" y que tenía "todas las necesidades médicas cubiertas".