En el marco del debut de "ShowMatch: La Academia" en el mismo horario, " MasterChef Celebrity 2" decidió jugar una carta alta y la producción invitó a Vicky Xipolitakis, una de las participantes más queridas de la primera edición del reality gastronómico, para que levantara el rating de la noche en Telefe.

Fiel a su excéntrico estilo, "la griega" hizo su aparición en el desafío de la cinta transportadora con su clásico buen humor, su sonrisa pintada en el rostro y un look de diva de alta costura.

La entrada triunfal de Vicky Xipolitakis en " MasterChef Celebrity 2".

Junto a los jurados de la competencia, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, la mediática recorrió las estaciones de las figuras y les brindó algunos consejos que aprendió durante su participación en el reality. Sin embargo, el intercambio que tuvo con Alex Caniggia no se trató sobre el desafío o la comida...¡sino que subió la temperatura!

Apenas se acercaron a la mesada del "Emperador", Santiago del Moro expresó "que cuando todo esto pase, quiero salir de joda con ustedes dos". Entre risas, Caniggia se mostró de acuerdo: "Sí, rompemos todo... en la pera. Después sale trío. Si la hacemos, la hacemos bien,... ¡obvio loquita!".

"La griega" la picanteó en la segunda temporada del reality gastronómico.

Después, el conductor del certamen destacó que Xipolitakis es rubia, "el tipo de mujer" que a Alex le gusta: "Te gustan las rubias y ¡estás enfrente de la rubia más espectacular! Desfilá un poco Vicky". En cuanto la griega mostró su look, el participante manifestó que no podía cocinar: "Me estás desconcentrando, el reloj está girando. Haría todo menos aplaudir ¿Me querés hacer perder?".

Para aumentar el tono de la conversación, el presentador le preguntó al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul qué era lo que más le gustaba de la rubia. Entre risas, Caniggia se mordió la mano y afirmó que "solo se lo puedo decir al oído". Gracias a los micrófonos de producción se pudo escuchar que "El Emperador" confesó que lo que más le gustaba de Vicky era "su cuerpo".

El juego de seducción entre Vicky y Alex en " MasterChef Celebrity 2"

Por su parte, la ex participante reveló que lo que más le atraía de Alex era la "buena onda", por lo que Del Moro aprovechó para destacar su parecido: “La gente los compara mucho. Dicen que vos sos ‘el Vicky’ de este certamen porque se esperaba muy poco de vos y la estás rompiendo”.

De acuerdo con la comparación, Caniggia cerró al dedicarle un picante mensaje a todos los que "no creían en ellos": "No me tenían fe, a vos tampoco, y les cerramos el ort... Porque lo primordial en la cocina no es la cocina... ¡es la facha gente!"