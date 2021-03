Mar Tarres es una reconocida influencer y activista del "body positivity" que vivió varios cruces con Mimi Alvarado y Cinthia Fernández al hablar sobre el medio, la diversidad de "cuerpos reales" y los parámetros de belleza que se comparten en la sociedad argentina.

A mediados del año pasado, la instagrammer y la panelista de "Los ángeles de la mañana" se dijeron de todo en "El show del problema". Sin embargo, Tarres reveló en su úlima visita a LAM que el orígen del "odio" de Fernández no se radica en sus diferencias ideológicas, sino en que compartió un vivo de Instagram con Matías Defederico, la ex pareja y padre de las hijas de Cinthia.

Nueva participante de "La Academia", Mar Tarres ya está dando que hablar.

La nueva participante de "La Academia" charló con el exfutbolista en las redes y al analizar las relaciones del Kun Agüero con Karina "La Princesita" y Gianinna Maradona, este dijo que era un "come gordas". Fue esto lo que detonó la furia en Fernández y el cruce con Tarres en el programa de chimentos.

"Sos peleadora, Cinthia", comenzó la influencer, a lo que Cinthia contestó: "No, a vos no te gusta que te digan la verdad, porque la lucha nos incluye a todas las mujeres". "Por supuesto que nos incluye a todas", le dio la razón.

Cinthia Fernández y Yanina Latorre defenestraron a la influencer Mar Tarres.

"Escuchame, porque a mí no me guste una tapa de revista, como fue con la hija de Máxima (Zorreguieta), no tengo por qué se gorda o flaca para que me guste o no. Nos incluye a todas la lucha. Todos tenemos que aprender y todos tenemos que enseñar", argumentó la modelo.

"No sé. Cinthia, desde que hice un vivo con Matías Defederico, me empezó a odiar. Antes la había visto acá y me había tratado re bien. Me pareció una divina", recordó Mar ante la pregunta del inicio de la pelea con la panelista.

La modelo de talla grande se defendió de los dichos de Cinthia Fernández en LAM.

"Ay, no. No soy tan básica. Y disculpame, si vos te estás riendo de la palabra 'come gorda' (en el vivo de Instagram con Defederico) y estás en una lucha...", se defendió Fernández en El Trece.

"No, nunca me reí de la palabra 'come gorda'", contradijo la activista, pero la deportista no se quedó callada: "Bueno, pasemos el video". "No nunca me reí. Ustedes se dedican a sacar todo de contexto", apuntó Tarres contra el medio.

Cinthia Fernández afirmó que Tarres suele ser muy agresiva contra las "flacas esqueléticas" en sus redes.

"Ese video está editado. Yo aclaré que ni Gianinna Maradona ni La Princesita eran gordas, que yo era gorda. Esa parte la sacaron de contexto. Pero yo me quedo tranquila, porque en este medio, todo sacado de contexto es a favor de ustedes", disparó la influencer contra los programas de chimentos.

"¿Qué? ¿Estás renegando del medio y de los programas de chimentos, que hoy te están dando una oportunidad de trabajo?", agregó sorprendida Fernández. Pero Tarres retrucó con toda: "¿Y por eso yo me tengo que prender a todas las peleas tuyas? Yo no soy como vos, Cinthia". "Mamita, hacete cargo de tus palabras... Y la agresiva fuiste vos…", cargó otra vez la panelista.

Las modelos no se guardaron nada a la hora de enfrentarse en vivio.

"Hablar de los cuerpos y de la vida de otra mujer es violencia. Ustedes me dicen que yo hago apología de la obesidad y nunca la fomenté. Que comparta algo de un emprendedor, de una torta, no es decirles a mis seguidores 'coman tortas'", objetó la activista de body positivity contra Cinthia y Yanina Latorre.

"A mí no me parece que representes a una persona que está transitando la obesidad, diciéndole a otra persona 'gorda', de una manera despectiva. Porque esas son tus expresiones", analizó Fernández.

"No, no. Yo me llamo gorda. Jamás le dije gorda a nadie. Ya, Cinthia, es re aburrido pelear con vos, ya callate", finalizó la instagrammer, pero la modelo hizo reir a todos con su última frase: "Y estás sentada acá por eso".

