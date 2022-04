Luis Otero quedó envuelto en una polémica en las últimas horas tras revelarse que protagonizó un accidente de tránsito en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Según lo que mencionaron fuentes en el lugar, se soltó el trailer que llevaba y puso en peligro el resto de autos que pasaban por el lugar.

El conductor de "Mediodía Noticias", parte de El Trece, no resultó herido ya que no sufrió un choque en la via pública. Sin embargo, el trailer que trasladaba para movilizar botes y/o lanchas se soltó de su vehículo y golpeó otros dos.

El ex candidato a intendente de Avellaneda por Juntos pasaba por la Avenida Donato Álvarez hasta que ocurrió el imprevisto a bordo de su camioneta Ford Ranger. Para su suerte, no hubo personas lastimadas ni autos con gran parte de destrucción, por lo que no pasó a mayores.