Mariano Iúdica es uno de los conductores más expresivos y pasionales de la televisión argentina, y muchas veces se mostró con sus sentimientos a flor de piel durante momentos difíciles y en esta ocasión se emocionó al revelar el extraño motivo que peor lo hace sentirse.

De visita en "Los Mammones", Iúdica contestó las 24 preguntas de Jey y sorprendió a todos al negarse a ponerse la camisteta de Boca, siendo de River, para interpretar algún personaje. El humorista le hizo una contraoferta en la que le preguntó si se pondría la azul y oro a cambio de un millón de dólares.

“No, es una cosa... que bueno que llegó este momento porque me gustaría hablar de fútbol con vos”, expresó el conductor de "Polémica en el Bar" y agregó: “Para mí, una de las cosas que más mal me ha hecho en mi vida y que más mal me hace, es cuando hay un gol de Boca. Y más en la cancha, no me lo preguntes, no te puedo explicar la sensación”.