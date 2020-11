Con una relación laboral con mucho compañerismo y buenas vibras, Rodrigo Lussich y Jorge Rial protagonizaron un gracioso ida y vuelta en vivo por la ausencia del conductor en el ciclo de noticias del mundo del espectáculo.

El panelista le hizo un llamado de atención al periodista por sus reiteradas faltas en "Intrusos": “Días pasados, en tu ausencia, el día viernes... que no sabemos por qué no venís más los viernes”.

Rodrigo Lussich disparó contra Jorge Rial

Parece ser que el comentario de Lussich obligó a Rial a dar explicaciones por sus "faltazos": “No, yo no dije que no vengo más. No está decretado, algún viernes sí, otro no. Me voy tomando vacaciones que no pude”.

.

Al estar hablando sobre el círculo cercano de Diego Maradona, el panelista de "Intrusos" retomó su discurso entre risas: “El viernes, que no estuviste con nosotros pero estabas de cuerpo ausente, mostramos las imágenes de Maradona en el country”.

