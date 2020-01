Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en 2001, ambos participaron en " Gran Hermano", el lugar donde nació el amor. Desde ese entonces nunca se separaron y a eso se suma que son padres de Félix, quien ya tiene tres años. Después de casi dos décadas en pareja, la artista consideró que llegó el momento apropiado para probar nuevas experiencias en el amor: "Un día le pregunté, ¿qué te parece si a los 50 abrimos la pareja?".

"Nos amamos, no quiero a otro hombre. Simplemente estaría bueno tener 'permitidos'. Una pareja abierta no es lo mismo que poliamor", manifestó la mediática en "El Muro Infernal", el ciclo conducido por Marley.

"Lo amo. No me quiero separar. Lo elijo todos los días, es el mejor padre del mundo, la pasamos bien, nos divertimos. Estamos casados, pero somos como novios. Nunca engañaría a mi marido. Pero sería un condimento que a la pareja le viene bien", argumentó la panelista de 42 años ante la atenta mirada del conductor del ciclo.

Xime Capristo le propuso a Gustavo Conti abrir la pareja después de 19 años de amor y un hijo de por medio.

"No le tengo ganas a nadie. Ni tengo a nadie en vista tampoco. Tenemos un excelente sexo, no pasa por ahí. Está bueno no quedarse con las ganas y ser transparente en la pareja. No hablo de engaños. Nunca le fui infiel en todos estos años", argumentó en "Confrontados", ciclo en el que es panelista.

Pero, ¿qué piensa Conti ante el planteo de su pareja? "Me dice que vamos a tener que seguir charlando porque no hay un acuerdo. Pero no está enojado ni nada", cerró.