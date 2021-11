Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi siguen en juicio. Días atrás había salido la noticia de que la modelo tenía que abandonar el departamento donde estaba viviendo actualmente. Esto se debía a que ella perdió el juicio de vivienda.

Frente a esto, el padre de la rubia habló por primera vez de los casos judiciales que tiene que llevar adelante su hija. Juan Etchegoyen hizo referencia al tema en "Mitre Live" y dijo "Eduardo me envió una frase que habla por sí sola que describe la situación y lo que siente sobre este tema. 'Me parece una injusticia lo que hacen con mi hija' me acaba de confesar en clara referencia al rol de la Justicia y al accionar del Pocho Lavezzi, su ex yerno”.

El periodista explicó que trató de que el padre de la modelo hablara, pero prefirió no hacerlo. Además de haberle confesado que primero tenía que consultarlo con su hija. De todas formas, con la frase que envió ya dio a entender su postura frente al tema que está tratando su heredera.

Por otro lado, Screpante habló del tema y dijo: "Ni bien nos separamos hablamos en persona. Le dije ‘tratá de dejarme mínimamente algo, yo dejé mi carrera que estaba en ascenso como modelo y mis estudios de Diseño de Interiores, vos me dijiste que no me iba a faltar nada’. Aposté al amor, a la familia, a un proyecto que bueno, no se dio".

Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi cuando eran pareja.

Por el momento, la pelea sigue y el juicio no parece tener final cerca. Actualmente la rubia tuvo que dejar su departamento de Vicente López. Además de muchos bienes más que se desconocen pero QUE también estáN en juego.

