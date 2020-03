Hace años que Jésica Cirio y su padre, Horacio, de 63 años, tienen una pésima relación. Varias veces el hombre salió en los medios para reclamarle a su hija que lo ayude económicamente.

En medio del pánico mundial por el coronavirus, Horacio volvió a exigirle a la mediática que lo asista ya que no quiere salir a la calle por miedo a contagiarse él y su hijo de 8 años.

"Si yo me quedo en mi casa, mi familia no come. No se cómo hacerle llegar a ella para que por favor me de una mano. El problema es el chiquito. En este momento estoy en el negocio, una pollería y vendo cosas de verdulería. Más o menos me la estaba rebuscando. Yo no cobro plan, nada. Vivo de mi trabajo", relató en diálogo con "El Show del espectáculo" conducido por Ulises Jaitt.

Y rogó: "Yo le pido a ella y a toda la gente que la conoce que por favor se deje de embromar y se olvide de los rencores. Esto es una cuestión de humanidad. Más con tu familia. Yo le diría que piense en su hermano, en mí, en tantos momentos lindos que pasamos cuando era chiquita que éramos felices. Yo quisiera ver qué es lo que hice para que tenga tanto odio. Te juro por mi nene que no hice algo de una magnitud tan terrible como para que me deje morir a mí y a su hermanito. Que me ayude. Que no me deje morir".

"Que me deje morir, pero no a su hermano"

Además, le exigió a Jésica ayuda porque asegura que ella "puede". "Yo no pido nada del otro mundo. Yo estoy trabajando, tengo mi trabajo, pero en este momento tengo que bajar la persiana y quedarme en casa unos días. La única manera es pidiéndole ayuda a mi hija que puede. Ella está demostrando ante todo el mundo una cara de solidaridad y no la demuestra conmigo por un capricho. Jésica jamás manda mensajes, pero se maneja con gente y el marido tiene gente de la municipalidad. Hay miles de posibilidades si quiere llegar", disparó.

Por otro lado, reveló que su hijo padece de asma y problemas en los bronquios hace un año: "A mí me importa por mi hijo porque tengo que volver a mi casa y no sé si vuelvo con el virus a pesar de que tomo todos los recaudos".

"Es el momento para que Jésica demuestre que es humana, quiero que me mande alimentos así no me expongo en la calle. Necesito subsistir estos días. Que me deje morir, pero no a su hermano", suplicó.

Por último, Horacio critió a su hija por haber ido a trabajar el domingo a "Morfi", donde entrevistaron al presidente Alberto Fernández. "Jésica estaba en vivo, ella tiene una bebe, es una locura lo que estaba haciendo. Si me pasa algo va a quedar un precedente que pedí que no nos dejen morir y no fui escuchado", sostuvo.