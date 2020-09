Diego Ramos sorprendió y entristeció a sus seguidores el lunes al revelar que su padre falleció de coronavirus. El actor de "Sex" contó que tanto él como sus padres dieron positivo en Covid 19, pero que su papá no puedo recuperarse.

"Chau Pa! Terminé mi aislamiento por Covid positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar", expresó en Instagram.

.

Además, le dio un consejo a sus seguidores: "No me gusta aleccionar, pero si estás pensando 'mejor lo tengo y me lo saco de encima', te cuento que no está bueno. No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar. Cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir".

Y concluyó: "Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar".