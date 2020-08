El debut de " Mujeres" en El Trece tuvo a Pampita como "madrina". La conductora fue entrevistada por el equipo que conforman Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti, y una de las preguntas que le hicieron fue sobre la infidelidad.

"¿Qué es lo que más duele de una traición?", leyó la modelo y se sinceró con todo. "Duele el sentirse engañado, la mentira. Si uno traiciona, pero es el corazón el que eligió otra cosa, todos somos humanos y lo podemos entender", aseveró a pocos meses de cumplir un año de casada con Roberto García Moritán.

Superhonesta, se mostró reflexiva y hasta le lanzó un "palito" por elevación para su ex Benjamín Vicuña a quien encontró en un affaire con la China Suárez. "¿Perdonás una traición?", indagó La Gunda.

Pampita fue la primera invitada de " Mujeres".

"Yo no sé si el que perdona, perdona del todo. Las heridas van quedando, no sé cómo es eso. También depende de la etapa de tu vida. Hoy, en donde estoy parada, no hay lugar para la duda, la traición, las inseguridades", aseguró.

Además, reveló: "Elijo una vida con mucha paz y donde esté la verdad puesta sobre la mesa. Somos todos grandes para saber qué hacer con la verdad. No me imagino un mundo de traición en este momento de mi vida".