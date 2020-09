La Bomba Tucumana vivió una noche llena de emociones en el " Cantando 2020" después de haberse olvidado la letra de su canción, recibir puntaje bajo del jurado y hasta haber amenzado con renunciar por problemas con su vestuario. Para colmo, la cantante tropical fue el objetivo de una cámara oculta de "Los ángeles de la mañana" y allí lanzó repudiables comentarios.

Ahora, el conductor del programa, Ángel de Brito, compartió un antiguo tuit de Cinthia Fernández dondes se despachaba contra la artista. "Qué insoportable esta mina, La Bomba. Cuando hice la salsa de 3, la maleducada entró al ensayo y no saludó. ¿A quién se comió? Además de las tortas", lanzó picante la bailarina en un tuit del año 2017.

El tuit de Cinthia Fernández que compartió Ángel de Brito

El antiguo comentario fue criticada por los usuarios por su mensaje gordofóbico y Cinthia no tardó en responder sin filtro: "¡Mala mía! ¡Hoy no diría ese comentario! Todo se aprende... yo aprendí, ella...? Igual me encanta La Bomba pero nadie mea agua bendita". Además, la "angelita" sumó en otro tuit un video de la pelea entre La Bomba y Melina Lezcano, donde le dice "flaca anorexica" a la cantante de "Agapornis".

¡Mirá el momento del recuerdo!