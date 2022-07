La separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul parece estar lejos de calmar la polémica entre ellos. El inicio de la relación del futbolista con Tini Stoessel habría complicado el trato entre ambos, en especial tras el comienzo de una disputa judicial por la cuota alimentaria de los dos hijos que tienen en común.

Claro que una ruptura después de más de diez años, hay cuestiones familiares que quedan entre los dos. Esta vez fue Horacio Homs, el padre de Camila Homs, quien se refirió a su ex yerno de una manera que causó polémica.

.

Con total sinceridad, el hombre dio su mirada acerca de Rodrigo de Paul con fuertes palabras en un reportaje con "El Destape Radio". "Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente pero no le deseo el mal, son chicos. No es mal chico, sí es un pelotudo pero no es mal chico", lanzó con cierto malestar por las maneras del integrante de la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul junto a Horacio Homs, su ex suegro.

Además, Horacio Homs completó sin querer brindar muchos detalles: "Hay cosas internas de familia pero nunca le voy a desear el mal. Me hizo enojar la otra vuelta pero ya está, ya pasó y está todo bien".

Justamente las declaraciones llegaron en un momento más que particular. En las últimas horas, se confirmó que Rodrigo de Paul podría perderse del Mundial de Qatar 2022 por la disputa legal que tiene con Camila Homs. El nuevo novio de Tini Stoessel quedó en el centro de la polémica, aunque esta vez fue por los dichos de su ex suegro, quien no ocultó su enojo.