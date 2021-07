Vicky Xipolitakis estaría viviendo una nueva relación con un hombre misterioso después de que se la volviera a relacionar románticamente con José Ottavis, con quien mantuvo un noviazgo que terminó con una escandalosa separación en 2017.

En diálogo con Pronto, la ex participante de "MasterChef Celebrity" desmintió su reconciliación con el político: "Nada que ver. Lo que están diciendo es una mentira absoluta. Lo que más me molesta es que alguien lo inventa y después todos lo dan sin chequearlo. No hablé más con él y no tengo contacto hace años. Todo lo que se dijo es mentira".

La modelo estaría viviendo un apasionado romance con un nuevo novio misterioso.

Sin embargo, "La Griega" estaría protagonizando un apasionado momento con un hombre, que de acuerdo a Lío Pecoraro, "tiene 40 años, es de estatura media, con barba, muy apuesto y olía bien".

El conductor contó algunos detalles en " El Run Run del Espectáculo" de Crónica HD sobre la escapada que llevó a cabo la mediática con el misterioso hombre en Mendoza: "Vicky Xipolitakis volviendo de Mendoza después de grabar con Marley para su reality. Llegó el miércoles sola y hoy se volvió muy bien acompañada con un señor con quien dicen habría pasado la noche en la misma habitación. Lo de Otavis lo desmiente rotundamente. Vamos Vicky".

De acuerdo al reconocido periodista, la ex participante de "MasterChef Celebrity" viajó a Mendoza junto a su asistente para grabar el programa de Marley, pero allí se encontró con el misterioso hombre con el que "pasaron la noche juntos" e hicieron "muchos ruidos" extraños. Después, al momento de regresar a Buenos Aires, la modelo sumó a su supuesto novio, quien durante el vuelo y ante todos los pasajeros gritó "AMO A VICKY XIPOLITAKIS".

