Tras 25 años siendo parte de "ShowMatch", Marcela Feudale se hizo a un costado y decidió emprender su camino por otro lado. Influenciada por la pandemia de coronavirus, la locutora de 58 años prefirió mantenerse aislada para cuidar a su madre lo máximo posible y por ese motivo es que tuvo que reinventarse.

Incluso, se le cayeron trabajos a causa del Covid-19 y eso hizo que su mayor entretenimiento se convierta en su fuente de trabajo: tejer. Se trata de una actividad que la despeja y que aprendió gracias a su abuela y su madre.

Al respecto, en diálogo con TN manifestó: "Me dieron ganas de tejer un suéter así que llamé a una lanera que te llevaba las cosas a domicilio. Resultó ser amigo de Larry (de Clay) y me trajo más cantidad de la que yo necesitaba así que me hice un saco también. Quedaron tan bien que me dieron ganas de seguir tejiendo".

"Si bien empecé a hacerlo porque me entretenía y me despejaba en medio de tanto lío, lo tomé como algo profesional", indicó Feudale.

Por último, declaró sobre su emprendimiento: "Voy a sacar solo dos o tres modelos para poder hacer distintos talles. Y después voy a dedicarme a hacer ruanas, bufandas, pie de cama, almohadones y cosas que no necesitan medidas ni talles y que no son complejos a la hora de vender por Instagram".