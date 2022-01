Desde que Vicky Xipolitakis se separó de Javier Naselli, no se le volvió a conocer una pareja estable. Por esta razón, la mediática decidió mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, pero no lo logró. Hace algunas semanas, se dio a conocer que la rubia estaba comprometida con Diego Giardelli, pero a su vez, él recibió denuncias de violencia de género por parte de su ex esposa.

Al parecer, la nueva pareja de la hermana de Stefy Xipolitakis, tendría dos causas por violencia física, psíquica y económica. Además, a esto se le suman las estafas, vehículos e inmuebles que no se encuentran a nombre de él, sino que están declarados como que son parte de familiares, según informaron en " El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD.

Asimismo, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio recordaron que la ex participante de "MasterChef Celebrity" había dejado al padre de su hijo por la misma razón que están denunciando a su nuevo novio.

Por el momento, la vedette no salió a decir nada sobre el tema ya que sigue desmintiendo su relación amorosa con Giardelli. Además, las denuncias fueron hechas por la ex pareja del empresario, Evelyn, quién estuvo casada con él durante varios años.

Vicky Xipolitakis y Diego Giardelli por " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

¡El novio de Vicky Xipolitakis fue denunciado por violencia de género por su ex esposa!