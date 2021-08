Verónica Monti atraviesa un momento complicado luego de las acusaciones que recibió. La ex pareja de Sergio Denis fue detenida al intentar robar en un shopping, por lo que pasó varias horas demorada en una comisaría.

Algunos días más tarde, confesó en una entrevista que sufre de cleptomanía hace años. Como si fuera poco, mencionó que Moria Casán le ofreció una casa a cambio de que tenga sexo con una persona mucho mayor a ella en varias ocasiones por semana.

.

Si bien la madre de Sofía Gala respondió con risas sobre la acusación que cayó sobre ella, los problemas para la periodista no terminaron allí. Esta vez fue Martín Lema, actual pareja de Silvia Süller, quien tuvo críticas para Monti.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, reveló que le realizó un reportaje hace un tiempo. “Después hicimos un baile y copa va, copa viene, terminamos teniendo intimidad. Ella tiene aires de diva y quería ir al Faena. La billetera mía no aguantaba”, comenzó su historia.

La periodista atraviesa un momento muy complicado.

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando salieron del hotel en el que se hospedaron. “Quería hacer videos con vagabundos, gente de la calle de verdad”, explicó Lema. Además, mencionó que quería ir a buscar a Moria a la puerta del teatro para reclamarle la casa que le ofrecieron en un programa de televisión.

“Ella dice en muchas entrevistas que estuvo de indigente y yo le pregunté si de verdad pasaba hambre y no tenía en dónde dormir. Me dijo que no, que lo dice para ver si de garrón sale algún canje o alguien le daba un departamento”, confesó el actual novio de Süller. “Ella mintió para tener un departamento de garrón y tener prensa”, comentó en la entrevista sobre Monti.

Por último, se mostró indignado por la situación que lo tocó de cerca. “Es cleptómana y mitómana, a mí no me importa ayudar pero cuando veo que cag.. así en la cara es capaz de hacer cualquier cosa”.