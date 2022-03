Después de los rumores de romance con su abogado, Alejandro Cipolla, More Rial blanqueó su nuevo romance con Maximiliano Bertorello, reconocido como "El Maxi" por su incipiente carrera en el mundo de la música y el cuarteto.

Sin embargo, el nuevo yerno de Jorge Rial tiene un pasado oscuro que lo persigue hasta la actualidad. Bertorello fue condenado en 2015 por atropellar y asesinar a la joven Mariana Ellena en la ciudad de Córdoba.

More Rial junto a su nuevo novio, Maximiliano Bertorello.

El terrible hecho sucedió el 2 de septiembre de 2011 cuando Bertorello, quien en ese momento tenía 16 años, corría una picada e impactó a la chica en el bulevar Chacabuco, zona céntrica de la esa ciudad.

El artista fue encontrado culpable de “homicidio culposo agravado” y coautor del delito de “conducción peligrosa”, pero como era menor de edad, la Justicia Penal Juvenil le asignó una pena que cumplió en el Complejo Esperanza de Córdoba.

El novio de More Rial, quien no tenía habilitación legal para conducir por ser menor de edad, no solo asesinó a Mariana Ellena sinó que la abandonó en la escena del accidente y huyó de la escena. Además, intentó encubrir el crimen al borrar las huellas del auto.