More Rial despertó la atención de sus seguidores mientras se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. La influencer decidió dejar de seguir en Instagram a su pareja, El Maxi, y despertó una serie de rumores sobre su situación sentimental.

Si bien el cantante de cuarteto nunca la dejó de seguir, este particular movimiento generó versiones de una crisis tal como sucedió días atrás. A diferencia de la primera aparición de rumores, esta vez fue el artista quien rompió el silencio para llevar tranquilidad sobre su noviazgo.

"No, no sé de donde sacan eso", sentenció El Maxi a DiarioShow.com ante la consulta sobre una posible ruptura con More Rial tras algunos meses de romance. Más allá de las noticias a su alrededor, la pareja está más que feliz en la espera de lo que será su primer hijo, a pesar de que cada uno tiene un heredero de otras relaciones.

More Rial junto a El Maxi, su novio.

Son momentos particulares también para Jorge Rial ya que aparecieron fotos del conductor cenando en España con Josefina Pouso. A pesar de que no salió a referirse de dicho material, el padre de More Rial podría estar comenzando una nueva relación tras separarse de Romina Pereiro.

