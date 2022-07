Si bien el reality está recien en su etapa de castings, todos están hablando del regreso de " Gran Hermano" a la pantalla chica. La expectativa por la nueva temporada es muy alta, y ya miles de personas que sueñan con llegar a la fama mandaron sus videos para ser seleccionados. Una de ellas fue la ex novia de Alex Caniggia, y en las últimas horas se conoció que el actual novio de Guido Süller también sueña con entrar a la casa más famosa del país.

.

Federico Acosta está en pareja con el hermano de Silvia Süller desde el año pasado. De hecho, el mediático fue quién lo ayudó a grabar el clip que envió al casting. Al principio de la filmación se lo puede ver muy tentado junto a su novio, hasta que logra recomponerse y se presenta: "Hola, mi nombre es Fede, tengo 22 años, soy de Zárate. Tengo seis hermanos, soy el segundo. Vengo de una familia muy humilde, trabajadora como yo, por eso soy una persona muy buscavida. Soy barbero, bachero y mozo".

Luego, el joven, que trabaja en el restaurante que Guido montó en su nueva casa de Pilar, habló de su romance con el ex de Ricardo Fort. "A pesar de nuestra diferencia de edad, a mí no me importa. La gente me criticó, me dijo 'oportunista', 'gato', todo junto, pero la verdad me importa muy poco, y a él también. Así que eso es lo que vale, ¿no? Total, que hablen bien o mal, pero que hablen".

Guido Süller junto a su novio de 22 años,

Además, Acosta adelantó que ya tiene armado un plan para actuar dentro de la competancia: "Mi estrategia de juego sería simplemente ser yo y ahí es un juego, todos van por algo a ganar, nadie es amigo de nadie. Si voy, voy a ganar y a competir, así sea que tenga que eliminar a alguien. Porque alguien si me quiere eliminar, seguramente lo va a hacer".

El muchacho oriundo de Zárate incluso brindó advertencias para sus potenciales rivales. "Cuando me levanto, obviamente no me gusta que me molesten porque estoy re dormido y que me coman la mente, no, prefiero que pase un rato y después si, hablemos, saltemos, lo que vos quieras. Soy lo mejor, pero apenas me levanto no me jodas porque te va a ir mal", aseguró.

El novio de Guido Süller quiere entrar a " Gran Hermano".

Hacia el final, el novio de Guido Süller compartió los motivos por los cuales quiere entrar al programa. "Quiero ayudar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, quiero que tengan una casa mejor, para que mi mamá pueda estar mejor. Ella se esforzó mucho por nosotros, siempre anduvimos de acá para allá, no teníamos dónde vivir, pero ella junto con mi papá se esforzaron mucho. Entonces, hoy en día siento que me toca devolver", indicó emocionado.

Mirá el video que grabó Federico Acosta, novio de Guido Süller, para el casting de " Gran Hermano"