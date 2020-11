Luego del escándalo que protagonizó su hija Lola, quien fue acusada de haber asistido a una fiesta clandestina en plena pandemia, Yanina Latorre estaba lista para volver a " Los Ángeles de la Mañana" después de que su familia recibiera el alta médica de coronavirus.

Sin embargo, la mediática decidió no regresar este miércoles a la televisión y contó los motivos a través de su cuenta de Instagram. Primero la panelista contó que los productores del ciclo le recomendaron que se reincorpore el lunes para evitar especulaciones. "Estoy en al auto después de cuatro semanas, me siento rara. Me voy a emprolijar el pelo, las manos y los pies. A partir de hoy tengo el alta. Igual estamos hablando con Lucas, nuestro productor, y Ángel... Creo que en vez de empezar mañana vuelvo el lunes a trabajar, porque es una enfermedad estigmatizante", explicó enojada.

.

Luego manifestó sin pelos en la lengua: "No quiero que todos me estén discriminando por familia covidera, me quedo unos días más adentro y que todos estén seguros de que no los voy a contagiar. No quiero cargar con las desventuras de nadie".