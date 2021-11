El viernes 12 de noviembre por la tarde, falleció Mariana Prommel. La noticia fue dada por la Asociación Argentina de Actores mediante sus redes sociales. Frente al triste acontecimiento, muchos famosos y amigos de la actriz expresaron su dolor y la despidieron.

En una entrevista que dio años atrás para la revista "Pronto", ella habló de su carrera artística, su vida y sus sueños. En 2009, la actriz decidió dejar de vivir en Buenos Aires y se mudó al extremo sur del país, cerca de la zona de Carmen de Patagones.

Cuando finalmente se instaló en su nuevo hogar, decidió abrir su propia escuela de arte y allí poder dar cátedra de actuación. "En su momento, me fui de Capital porque levantaron el programa en el que actuaba y ese fue un detonante que me hizo terminar de decidirme, pero hubieron otras cosas en el medio. Para una actriz quedarse sin laburo a mitad de año es tremendo. ´O me quedo juntando deudas o tomo otro rumbo´, evalué", expresó.

Además habló de su situación sentimental y cómo ella se maneja en sus relaciones. "Si bien siempre estoy enamorada de alguien, hoy estoy soltera. En este momento mi amor pasa por mi trabajo, mi mamá y mis perros. Es que para mí la convivencia no da ni un poco. Me parece que está buenísimo estar con alguien pero no en la misma casa. A mí no me resulta", dijo en su momento cuando fue entrevistada.

Mariana Prommel en "Los Roldán".

Lamentablemente, no pudo ganarle a su cáncer de mandíbula y falleció. Siempre será recordada por sus personajes en "Los Roldán" o "Verano del '98", entre otras participaciones.