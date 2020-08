A 16 años de su estreno, este lunes por la tarde regresa " Floricienta" a la pantalla chica. La vuelta de la ficción infantil causa gran expectativa entre el público y los propios protagonistas de la tira.

Tras confirmarse la fecha de regreso, Florencia Bertotti se mostró contenta en sus redes y desde entonces interactuó con todos sus fanáticos. Pero ahora, sorprendió con sus declaraciones al mostrarse reacia a volver a realizar alguna actuación similar.

"Estoy muy contenta con este retorno de Floricienta. Me reflota un montón de cosas. En todos estos años, no paso un día sin que sienta el cariño de la gente por el programa. Esto pasó hace 15, 16 años. Yo creo que es tan fuerte desde lo aspiracional y le tengo fe por ese lado. Ojalá que pueda llegar a los chicos como llegó en aquel momento. Volver a sentarnos frente a la tele por un ratito. Antes la magia era esa. Si no lo veías, lo perdías. Era un momento de conexión", manifestó en diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

"Ojalá que pase lo mismo que pasó en su momento. Va a significar que la gente se quiere unir en esa historia que fue tan linda. Nunca soñé con la vuelta del programa. Fue espectacular en su momento y marcó mi vida de una manera positiva y especial", sostuvo Florencia. Y agregó convencida: "Cuando se habló de volver a hacerla, yo dije ´no, esto fue perfecto así, no hay que tocarlo, ensuciarlo, no hay que pedirle más de lo que ya fue, nunca me imaginé´. Hoy con esto de la pandemia y los chicos adentro es un momento especial para volver a ponerla".

" Floricienta" se emitió entre el 2004 y 2005 en la pantalla chica.

A su vez habló sobre Cris Morena y dejó de lados los conflictos pasados. Al respecto advirtió: "Me dio mucha alegría. Hace varios meses hablé con Cris Morena y me dijo que estaba la idea dando vueltas. El hecho de que Telefe lo tuviera en cuenta quiere decir que es un programa que está vigente. Se fue dando todo. Pese a no haberlo soñado, me parece que es un lindo programa para acercarle a la gente".

"No tengo más que palabras de agradecimiento para con la gente. A veces uno no es consciente de lo que se generó en cada persona que veía el programa. Está anclado a un lugar romántico del pasado que ya no puede volver. Hay como una especie de apego. Es como el olor a las tostadas en tu casa. Quiere decir muchas cosas. Eso que quedó nos dejó marcados a todos. Eso es algo espectacular. No me deja de sorprender", expresó.

Consultada sobre si su hijo vio alguna vez la exitosa serie, Bertotti respondió: "Romeo no lo vio nunca, no tiene idea de nada. Como no consumimos tanta tele. Era como que no usábamos esto de prender la tele de aire. Tiene una noción de que fui 'Floricienta' en algún momento de mi vida. Y ahora que empezó a escuchar el run run no entiende mucho".

"Soy bastante tranquila con respecto al medio y a lo que se pueda generar. Me da ilusión. Me parece algo lindo. Me gusta saber que las hijas de mis amigas están esperando ese momento. El momento que fue lo estaba viviendo contemporáneamente. Hoy es como criar a un nieto. Lo veo desde otro lugar. Me llena de alegría y de ilusión", indicó la artista. Y cerró: "Estoy como en un lugar más de disfrutarlo que vivirlo con adrenalina. Siento que va a ser algo divino. Ojalá que llegue a muchos corazones. Es un valor muy lindo para rescatar".