Está claro que la China Suárez es una de las figuras principales de la farándula. Más allá de su destacada carrera como actriz, quiere volver a darle mucho lugar a su faceta musical, por lo que publicó dos canciones en los últimos meses. Sin embargo, en las últimas horas recibió la propuesta para sumarse a un reality.

Según lo que revelaron en "LAM", la China Suárez fue convocada por Marcelo Tinelli para formar parte de su nuevo programa llamado "Canta conmigo ahora". De todos modos, hubo una respuesta que no cerró el trato entre ambas partes.

"Otra de (figura) que llamaron, y está bien que la llamen, va a tener efecto, es a la China Suárez", explicó en primer lugar Ángel de Brito. Además, sumó sobre las negociaciones: “Está convocada pero parece que pidió un fangote de guita y es imposible de pagarle lo que pretende, si baja las pretensiones podría ser".

Por último, el conductor de "LAM" comentó sobre la China Suárez: "Se la cifra, no lo puedo decir, me lo dijeron en pesos el número”. Días atrás, Marcelo Tinelli había explicado que estaba a punto de cerrar un trato con una estrella nacional y de gran llegada mediática en referencia a la ex de Benjamín Vicuña.