El regreso de Mirtha Legrand a la televisión argentina ya está confirmado para el próximo 19 de diciembre. La diva de los almuerzos compartirá la pantalla junto a su nieta, Juana Viale, quien estuvo reemplazándola en su ciclo de comidas desde el 21 de marzo pasado debido a la pandemia del coronavirus.

Durante todo este tiempo, Juanita dejó su estilo marcado en el ciclo y generó un vínculo increíble con la chef del programa, Jimena Monteverde. En todas las cenas y almuerzos, el dúo hacen que mantienen un tenso ida y vuelta que dejó en claro la gran relación que tienen.

El dúo de Juana Viale y Jimena Monteverde que ya se forjó en una relación de amistad

En el programa "Agarrate Catalina", la cocinera habló de la conexión que se formó con la conductora suplente: "Mi relación con Juana se dio así, naturalmente. Nos hacemos bromas y eso habla de una persona segura de sí misma y de una persona que ha pasado por tantas en su vida que está acostumbrada… Sabe que todo lo que le digo yo es con cariño y en chiste”.

Al ser consultada sobre si hubo peleas o roces entre las dos figuras, Monteverde fue concreta: “Jamás. Ella sabe que a mí me puede decir lo que sea, tenemos como ese código… Además, en la pandemia viste que la gente necesita distraerse un poco, reírse, pasarla bien…”.

Mirtha Legrand volverá a las pantallas argentinas el 19 de diciembre junto a Juana Viale

Sin embargo, la cocinera manifestó sus nervios y miedo con la vuelta de la Chiqui: "No sé, me da un miedo… Ella vuelve el 19, no sé qué voy a hacer ese día. Estoy como, no sé, veremos qué pasa. Nacho ha dicho que Mirtha se divierte mucho con nosotras. Pero no creo que me salga nada ese día, voy a estar muy nerviosa”.