La relación entre Dalma y Gianinna Maradona y su papá, Diego Maradona, es algo que siempre fue fluctuando con el pasar de los años y los momentos de la vida. Al confirmarse un nuevo hijo o una nueva novia del astro del fútbol, las figuras siempre mantuvieron fuertes opiniones sobre el estilo de vida que mantiene su padre.

Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna con Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero, y Diego

En esta ocasión, después de seis meses de que no haya fútbol por la pandemia del coronavirus, el ex jugador volvió a aparecer para dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. La sorpresa fue que la figura llegó junto a su hijo menor, Dieguito Fernándo, y su ex pareja, Verónica Ojeda.

El astro del fútbol junto a Dieguito Fernándo y Verónica Ojeda

Las reacciones no tardaron en aparecer y su hija Gianinna, fruto de su relación con Claudia Villafañe, escribió una reflexión en las redes en la que no nombró a nadie en especial, pero muchos apuntaron a su padre: “Un día te volvió, y no aprendiste. Elegiste seguir lastimando. El de arriba lo sabe... ¡y yo también!”.

El mensaje reflexivo que compartió Gianinna Maradona en Instagram

La hermana menor de Dalma Maradona volvió a reaccionar después de que se hiciese público un video de Deigo dode se lo puede ver junto a Verónica Ojeda con los pantalones bajos. “Si me daban a elegir nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo pero son las consecuencias de las elecciones del otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro es del otro y que los rebotes de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen”, manifestó en ese momento.

