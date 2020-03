A raíz de la preocupación generalizada que hay en todo el mundo por el coronavirus, Valeria Mazza tuvo que frenar sus placentera vacaciones en el viejo continente para aclarar un desafortunado chiste que hizo su hijo Benicio, tras volver al país desde Italia. Es que el joven aseguró que tendría el virus y así alarmó a los padres y las autoridades del colegio al que asiste.

"Los hijos de Valeria Mazza están siendo analizados, aislados, por peligro de coronavirus. Los hijos de Valeria Mazza estaban de vacaciones en Italia, en Milán, y vuelven para empezar el colegio. Pero la situación se desbordó al hacerse pública. Está el chats de mamis, lo que les escribió Valeria al resto de los padres del colegio al que van sus hijos", contó Rodrigo Lussich en " Confrontados".

.

Además, mostraron el mensaje que envío la modelo al grupo de WhastApp donde están los padres del colegio de su hijo. "Buen día, les quiero contar que Benicio está muy bien de salud, cuando llegó de Europa fuimos al pediatra y le dieron el apto médico que fue presentado en el colegio. Pero ayer hizo un mal chiste en su grupo de amigos, por lo que hoy me llamaron del colegio preocupados por su salud. Así que en este momento, Benicio está en el Austral, con la infectóloga responsable, sin ningún síntoma. Pero (les escribo) para seguridad y tranquilidad de todos", manifestó Mazza en su descargo.

El mensaje de Valeria Mazza.

Para dar más pruebas de que sus dos hijos regresaron al país tras su estadía en Italia, en el ciclo de El Nueve compartieron el comunicado del Hospital Universitario Austral. "Me dirijo a ustedes en respuesta a la solicitud de evaluación de los paciente Benicio Gravier, quien retornó de Italia el 01/03/2020, y Taina Gravier, el 26/02/2020, y se encuentran asintomáticos a la fecha. Desde el punto de vista infectológico, los niños pueden incorporarse en la escuela, ya que no presentan cuadro compatible con coronavirus. Al respecto, quisiera aclarar que el Ministerio de Salud de la Nación no recomienda aislamiento preventivo en viajeros asintomáticos. Por lo tanto no debería ser una conducta en la escuela", explica uno de los pasajes del comunicado.

En la misma línea, Alejandro Gravier habló en "Intrusos" desde Noruega y negó de forma rotunda que alguno de sus hijos pueda estar infectado con el virus. "Mis hijos están perfectamente de salud y no están aislados Tienen todos los estudios médicos en condiciones", declaró el empresario.