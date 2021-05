El programa "Seres Libres", todos los viernes desde las 22 muestra en la pantalla de Crónica HD testimonios de adictos en rehabilitación y trata de llevar un mensaje de esperanza a quienes viven una situación difícil. El invitado del viernes fue el humorista Rodrigo Vagoneta, que se confesó con Gastón Pauls en una charla íntima.

Al inicio del envío, Gastón le preguntó a Rodrigo por qué decidía hablar sobre este tema tan delicado. "Primero porque me gusta tu programa, y porque soy libre, como dice el título y me gusta pasar el mensaje. Cuando me invitaron no lo dudé dos minutos", expresó.

Luego, reveló cuál fue el momento en el que dijo "basta": "El detonante más grande fue un día que alcé a mi hijo, que era chiquito, venia piloteandolo con mi esposa que me venía poniendo el ultimatum. Mi mujer me dio el bebé y me dio miedo que se me caiga. Ahí me hizo un click en la cabeza. Dije '¿no puedo sostener a mi hijo?'".

"Al otro dia fui a una asociación que me ayudó muchísimo y ellos me salvaron la vida", continuó sobre su rehabilitación.

"Me peleé con muchos amigos, tuve problemas de conducta. No es me tomo unos tragos y está todo bien. Uno empieza con problemas de comportamiento. Mi mujer me decía 'cuando tomás alcohol no sos vos'", detalló sobre los conflictos que vivió.

"Hay que contar que cuando uno bebe demasiado, pierde una de las cosas más iportantes que tiene en su cerebro, que e el concepto de miedo, se te va. Podés manejar rápido, y después, uno piensa 'de la que me salvé'", indicó luego.

"Tengo recuerdos de estar días enteros solamente tomando alcohol, cuando no tenia nada que hacer. Me compraba un fernet como si fuera café", narró sobre esos tiempos difíciles.

Y sobre qué recupero al dejar su adicción, expresó con felicidad: "La libertad. Yo no necesito tomar un trago para ser feliz. Es una belleza, lo digo emocionado. Al principio tenía miedo porque me faltaba algo si no estaba bebiendo. Y me dijeron que era al revés".

"Hay regalos que siento que son de dios. Me va bien en la carrera, me concentro mejor, los chistes los clavo al angulo. ¡Tengo más tiempo para jugar con mi hijo!", prosiguió.

Y cerró con un mensaje alentador para quienes estén viviendo un infierno similar: "Recobren la libertad de poder juegar como un niño sin necesidad de chuparse unos tragos para divertirse".

Mirá el terrible testimonio de Rodrigo Vagoneta en "Seres libres"