Oscar Mediavilla se cruzó con Álex Caniggia en el " Cantando 2020" y protagonizaron un tenso momento. El jurado del certamen intentaba darle una devolución al participante, pero éste le respondió sin filtro y todo terminó mal. Tal es así que Mediavilla le puso un cero tras la discusión que tuvieron.

En medio de la repercusión que generó la pelea, Oscar utilizó su cuenta de Twitter para pedir disculpas a los televidentes por su accionar: "Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje. Lo siento mucho".

Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje . Lo siento mucho. — Óscar Mediavilla (@omediavilla) October 16, 2020

Además, su mujer Patricia Sosa escribió un llamativo mensaje en la misma red social para defender a su pareja: "Cuando el contrincante esta tan abajo, solo hay que educarlo o dejarlo pasar. Cuando lo primero es imposible...".

