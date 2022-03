Lizy Tagliani tuvo una relación durante años con Leo Alturria. A pesar de no ser parte de los medios, el joven cobró cierto aspecto mediático por estar junto a la comediante. Una gran polémica se desató tras el anuncio de su separación, seguido por la aparición de una posible novia del encargado de edificio.

Al notificarle que su ex novio estaría comenzando una relación, la actriz tuvo una gran crisis de nervios y mencionó sentirse sola. De todos modos, el cariño que le tiene al joven es mayor, por lo que no duda en expresarse con mucho cariño sobre él.

.

Durante una entrevista a Alturria en "LAM", Ángel de Brito anunció que tenía un saludo para él. Allí compartieron un video de Lizy Tagliani en el que le hablaba directamente a su, a pesar del escándalo que se vivió en las últimas horas. Fiel a su estilo, se mostró comprensiva con la decisión que tomó él de terminar el vínculo.

Lizy Tagliani y Leo Alturria ya no son novios.

"Me encanta que hayas ido para decir todo lo que sientas y pensás, sé que sos un hombre de bien y que siempre va con la verdad", comenzó la conductora. Además, agregó: "Solo nosotros sabemos lo que pasa entre nosotros y como nos estamos acompañando en este momento. Yo te amo con todo mi corazón, quiero que seas muy feliz, no me importa el título que le pongamos al vínculo pero yo soy parte de tu familia".

"Te voy a acompañar siempre. Mi amor, si Ricardo Darín terminó siendo íntimo amigo de Susana Giménez, ¿por qué nosotros no? Relajate", explicó con una sonrisa Lizy. Alturria no disimuló su alegría por escucharla y respondió: "Me tiembla la voz". De todos modos, aseguró que ya es una etapa cerrada el noviazgo que mantuvieron.