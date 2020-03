Fede Bal se recupera de la intervención quirúrjica a la que fue sometido para extraerle un pólipo. Inesperadamente, el artista debió abandonar la temporada marplatense pero ya tiene planeado volver y escribió un comunicado explicando su situación.

"Hola a todos. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre". Comenzó diciendo en un extenso texto en el que aclara que se encuentra bien de salud y que en la tarde del viernes ya se encuentra rumbo a Mar del Plata para volver esta misma noche a hacer la función de "Mentiras Inteligentes", obra que protagoniza junto a Micaela Vázquez, Arnaldo André y Nora Cárpena.

El actor, que hace unos días fue víctima de una noticia falsa que aseguraba que tenía Coronavirus, en verdad debió hospitalizarse pero porque sus médicos le habían detetctado unos pólipos.

“Hoy le tocó a mi familia y a mí. Y la experiencia es fea e injusta. Deseo que no le pase a nadie más. Los autores lo disfrazan de humor, pero si hay dolor, no es humor. Tal vez sea tiempo de desintoxicarnos de las redes sociales. De protegernos de una cloaca que no deja de supurar pus. Inventando o criticando. Destilando envidia, odio y mentiras”, escribió en su momento, enojado por las "fake news".

Pero ahora, debió informar sobre su estado: "Ya me han extraído los pólipos y quedo a la espera de los resultados de la biopsia correspondiente para conocer los pasos a seguir. Esta es la única información concreta real que tengo por el momento", expresó, llevando tranquilidad a la población.

Luego, para que nadie comience a sacar conclusiones tempranas sobre su situación, determinó: "Cualquier otro tipo de terminologías, asociaciones y suposiciones, corren por cuenta de quien las haga. Estoy lógicamente preocupado pero bien y haciendo lo que corresponde. Por esto les pido por favor que entiendan y respeten mis NO ganas de hablar públicamente en este momento".

Para terminar, reflexionó sobre lo que vivió en los últimos días y retomó el tema de la toxicidad: "Saben que siempre estoy cuando me requieren y seguramente así será en los próximos días. Pero hoy no tengo ganas. Por eso también cierro mis redes sociales, necesito desintoxicarme desde todo punto de vista. Gracias a todos por entender".