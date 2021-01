Diego Maradona falleció hace más de 2 meses pero las circunstancias de su muerte siguen siendo investigados en la causa judicial que se inició para saber todos los detalles sobre sus últimas horas de vida y el trato que recibió el astro del fútbol antes de su muerte.

Sin embargo, como la investigación debe ser exhaustiva, el cirujano cardiovascular que iba a atender al Diez días antes de su fallecimiento, Yamil Ponce, fue a declarar a la Justicia y reveló algunos detalles sobre su trato con la familia Maradona que impactó a todos.

El entorno del Diez hizo un pedido controversial al médico Yamil Ponce.

“Bajo las condiciones que se me proponía verlo, yo no trabajo de esa manera. La cuestión era no atender al paciente y dar medicación”, reveló el médico en el ciclo "Todas las tardes", conducido por de Maju Lozano.

.

“Me dijeron que quería que yo vaya a domicilio. Se le pasó un presupuesto y me dijeron ‘no, mirá, ni ahí van a pagar eso’ y ‘tanto lío por un par de recetitas’”, agregó al confesar que los encargados del Diez no querían pagar el monto de dinero que pidió para atenderlo como corresponde.

Ponce negó el trabajo ya que no querían pagarle la suma propuesta.

“No es mi forma de trabajar ni para Diego Maradona, ni para nadie. Yo no presto servicio de esa forma. Cuando arranca así un tema no quería ni preguntar. Yo no trabajo de esa forma. Esto sucede más de lo que uno cree. El desmerecer el acto médico no es tan infrecuente. No es sólo que a Diego Maradona le pasó”, manifestó sobre el polémico pedido del entorno del Diez.

“No pregunté ni el apellido ni el nombre de la persona que me llamó”, cerró indignado ante la situación.