Rochi Igarzábal, quien desde hace años decidió alejarse de la fama que consiguió por "Casi Ángeles" y se mudó a México, hoy, está instalada nuevamente en Argentina pero con un perfil mucho más bajo. Conciente de los daños colaterales que puede causar el éxito, habló de un problema que tuvo con una fanática que la amenazó.

La actriz se hizo conocida en 2008 cuando protagonizó "Casi Ángeles" y ganó mucha más popularidad desde 2011, cuando se transformó en una integrante de los "Teen Angeles", el grupo musical que se formó en el programa.

Pero decidió cambiar de ritmo de vida, dejó todo y se fue a vivir a México en 2014, cuando su carrera seguía ascendiendo. Años más tarde regresó en pareja, tuvo a su hija Lupe, y comenzó una carrera en la música que se alejaba de lo que conocíamos de ella.

En una entrevista, la artista habló sobre algunos momentos que debió atravesar en su ascenso a la fama. "Me acuerdo de esos momentos, digo: “¡Wow, qué loco!”. Tal vez iba al cine y no podía ver la película porque se armaba tal revuelo esperando para entrar que nos tenían que sacar por atrás del shopping. Por un lado es muy lindo, porque constantemente estás recibiendo mensajes hermosos y apoyo, regalos, reconocimiento. También, es más alimento para el ego", comenzó diciendo a Teleshow.

Sin embargo, cuenta que no estaba preparada para tanto: "Soy una mina tranquila, me gusta poder salir a caminar, pasear, ir a la plaza, y más ahora que soy mamá. Lo agradezco, pero no sé si hoy en día podría manejar ese nivel de popularidad y exposición".

Como ejemplo de esa vida popular, relató un episodio que vivió cuando debió reemplazar a la China Suárez en "Teen Angeles": "El fanatismo tiene su doble cara: el amor incondicional y el odio, también, muy fuerte. Euge se fue para Polka a hacer un proyecto y entré a reemplazarla, me daba bastante miedo la situación", comenzó diciendo.

Y su temor no era infundado: "Dije que sí y me pasó que una fan muy muy fanática de Euge empezó a amenazarme. Mails con mi patente, mi dirección, diciéndome que me iba a venir a buscar, que tuviera cuidado en los shows".

.

"Se armó una especie de protocolo porque amenazaba que en los espectáculos me iba a hacer algo. Entonces, teníamos que estar atentos a si había alguien raro en el público. Fueron unos meses un poco difíciles", continuó.

Finalente, Rochi contó que todo terminó en el ámbito judicial: "Fui a Tribunales e hice la denuncia. Buscando el IP, porque ella me mandaba mails. No pasa nada más y tampoco pasó nada gracias al universo. Después supe quién era, y en los shows ya me daba cuenta y era otra cosa. Se quedaba en el molde".