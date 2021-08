Adriana Aguirre atraviesa un preocupante momento de salud. Hace seis meses, sufrió un grave accidente mientras brindaba una función en el Teatro La Campana de Mar del Plata. Si bien continúa con la recuperación, hay malestar por la falta de responsables que se encontraron del hecho mientras trabajaba.

Durante un reportaje con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la bailarina brindó detalles de lo ocurrido. “El accidente fue horrible, había un agujero en el escenario, un tablón desprendido hizo que caiga con los glúteos de lleno a peso muerto”, comenzó su relato.

Además, se expresó con enojo por tener que costear ella todos los gastos que llevó su accidente: “Tuvieron que operarme y tuve que pagar todo yo. Había que sacarme de adentro coágulos laminares, sangrado, está todo filmado”.

Lo más preocupante de su declaración es el futuro que la espera en su carrera. “Estoy muy deprimida de a ratos, tengo un gran prejuicio emocional que me generó este accidente. He visto siete traumatólogos. El médico me dijo que las piernas no van a quedar iguales”, reveló. Desde que sufrió las lesiones en su cuerpo, todavía no pudo volver a un escenario y no hay certezas de que pueda hacerlo.

“No voy a poder hacer más mi carrera artística como vedette. El daño moral que me hizo todo esto es terrible. Me han quedado problemas estéticos graves”, reveló con angustia la ex esposa de Ricardo García. Por último, mencionó los pasos judiciales que tomará: “Nadie me llamó para saber cómo estaba. Lamentablemente voy a hacerles un juicio laboral. Una sensación de tristeza y de abandono”.