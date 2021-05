Luego de que Thelma Fardín denunciara a Juan Darthés por violación, el actor huyó del país y se instaló en Brasil, su país natal. Tres años después de que la actriz presentara la denuncia, la Justicia brasileña confirmó que va a juzgarlo con una acusación formal por "estupro agravado".

Ante este panorama, el ex actor de "Dulce Amor" habló con los medios por primera vez en tres años y expresó su destacó su "inocencia": "Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme. Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida".

"No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca", cerró el actor.

La Justicia brasileña presentó una acusación contra Juan Darthés tras la denuncia de Thelma Fardín por violación.

Sin embargo, el actor volvió a ser noticia por el millonario departamento en el que vive en Río de Janeiro, y no en San Pablo que es donde tiene su domicilio legal.

"Intrusos" compartió algunas imágenes del lujoso hogar de 500 metros cuadrados en el que el actor brasilero reside junto a su pareja, María del Carmen Leone, y a sus dos hijos, Gianfranco y Tomás.

La vivienda con vista a las paradisíacas playas de Barra de Tijuca cuenta con varias comodidades que "facilitan" la vida del actor en su espera para enfrentarse a la Justicia brasileña: piscina interna, balcón terraza, accesos privados, seguridad las 24 horas y cochera individual.