Luego de que Juana Viale estuviera al frente del programa de su abuela debido a la pandemia del coronavirus, Mirtha Legrand volverá finalmente a la televisión en una cena íntima y lucirá un diseño exclusivo de Claudio Cosano, quien dio todos los detalles de su creación.

En diálogo con Juan Etchegoyen de Mitre Live, el diseñador relató cómo creó el vestido que usará la Chiqui: “Voy a vestir a Mirtha Legrand este fin de semana, ya la visto hace más de 20 años. Yo cada vez que aparece le digo que es cosanesca. Ella misma me convocó y dio una nota a una revista donde decía que me había elegido como su diseñador. Este sábado va a explotar de audiencia así que estoy preparándole su vestido para su vuelta”.

La Chiqui lucirá un diseño de Claudio Cosano

“Héctor Vidal Rivas que es su asesor me dijo que la Chiqui quería que yo le haga el vestido. Cuando vi la nota, dije soy yo. La semana pasada fui a la casa a probarle el vestido para este estreno y despedida porque es el último programa del año“, continuó.

“Yo armé una linea de diseños, elegí cuatro vestidos y se los mandé todo prolijo. Es meticulosa hasta en eso. Ella eligió un género de esos que le mandé. Me da libertad total Mirtha para crear. Se lo probé y quedó fascinada“, recordó.

"Juana va a estar divina pero va a estar mejor la Chiqui", indicó Cosano.

“Nos conocemos hace muchos años con ella. Cuando fui a probarle tenía mucha expectativa porque no la había visto desde el año pasado. Ella está ansiosa porque hace mucho que no está en televisión“, agregó.

“Si te digo el color creo que me ahorca. Le hice el vestido con todos los protocolos. Va a llevar hasta tapaboca, va a estar como me gusta que esté. A todo su público le gusta verla brillar. Le hice un vestido largo. Está todo terminado a mano. Le queda increíble. No hubo plan b, fui muy seguro y la conozco. No pensé que le iba a gustar tanto. Hice unos pequeños ajustes porque quiero que le quede perfecto”, manifestó sobre el diseño.

“A Mirtha le preguntaron qué color iba a tener Juana. Para tener algo diferente. Las Legrand son la dinastía de la belleza. Juana va a estar divina pero va a estar mejor la Chiqui“, terminó entre risas.