Como es costumbre, los invitados de "PH, Podemos Hablar", abren su corazón y cuentan las experiencias más lindas y más dolorosas de su vida. Por este ciclo se han escuchado confesiones jugosas, historias jamás reveladas y las intimidades más picantes de la farándula argentina.

Uno de esos relatos llamativos fue la del Turco Naim, quien decidió dar detalles sobre su infancia. "Cuando era chico sentí mucho desarraigo. Yo soy de un pueblo muy chico de La Pampa que se llama Luan Toro y que tiene 600 habitantes hoy. De ahí son mis cuatro abuelos, mis papás y yo también nací ahí. Y fue una decisión de mis viejos, sobre todo de mi mamá que estaba cansada de ese mundo que es criarse en un lugar de 600 personas y que tiene una presión muy fuerte, la de venirse a vivir a Banfield", comenzó diciendo el artista.

"Entonces me crié sin primos, sin familia porque quedaron todos allá. Y cuando volvíamos asiduamente al pueblo, yo sentía que vivía ahí y no me quería ir. En ese lugar no había luz", agregó.

.

"Y había como una usina y ahí había 3 horas de luz a la noche. Tengo ese recuerdo. Nosotros prendíamos la vela para leer a la noche, porque también vengo de esa época en la que no había ni teléfono", dijo entre lágrimas ante el aliento de sus compañeros de la noche, las actrices Julieta Ortega y Leonor Benedetto; el periodista Reynaldo Sietecase; y la cantante Coki Ramírez.

"Me encantaba estar ahí, no me quería volver a la Capital y ellos no lo podían creer", dijo y agregó que estaba acostumbrado a leer relatos de Robin Hood.

Además, indicó que las charlas con su familia eran sobre las diferencias entre la ciudad y el campo: "Yo les decía que había edificios de hasta diez pisos en Buenos Aires y me decían que era un mentiroso; me preguntaban cómo se hacía para subir hasta el último, y les explicaba que existía un ascensor, una especie de caja que te subís y con una cuerda te lleva solo".

