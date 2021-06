El jueves por la noche fue la gala de eliminación en "Showmatch: La Academia" y la participante elegida por el jurado para abandonar el certamen fue Julieta Puente, mientras que Sofía Jujuy Jiménez sigue en carrera.

La periodista se mostró desconsolada al escuchar la decisión y luego en sus redes sociales compartió varias historias en las que no pudo ocultar su llanto.

"Ay, no me vieron llorar nunca en un año y medio. Estoy re triste. Es raro verme así. Hicimos todo, con mi equipo hicimos todo, ensayamos como nadie, le pusimos lo mejor, ustedes me re bancaron del otro lado. Esperamos cualquier cosa menos eso. Siento que la rompimos en el duelo, soy re autocrítica", dijo entre lágrimas.

.

Julieta es la segunda eliminada del certamen. El primero fue el cantante de "Los Auténticos Decadentes", Cucho Parisi, quien finalmente reingresó al reality como reemplazo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

El llanto de Julieta Puente tras ser eliminada de " La Academia":