En el último duelo del " Cantando 2020", quedó enfrentado Lucas Spadafora con Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón al voto telefónico de la audiencia. En una gala marcada por la emoción y los nervios, antes de conocer el resultado, la joven se quebró al hablar de su carrera como artista.

Antes de debutar en la pista más famosa del país, la hija de Claribel y Pablo Alarcón trabajaba como delivery a tiempo completo. Ahora disfruta de su salto a la fama para dedicarse más al arte, su verdadera vocación.

Sin embargo, ante la posibilidad de quedar eliminada del reality, la joven manifestó su angustia y rompió en llanto al revelar que no quiere trabajar más de repartidora. "No es que no lo quiera seguir haciendo, pero quiero vivir del arte y siento que si pierdo voy a tener que volver a hacer delivery todos los días, todas las horas. Eso me angustia", manifestó la actriz en un móvil con "La previa del Cantando".

"Para mí trabajar de delivery es muy arriesgado, es un laburo en el que estás todo el tiempo en la calle y mi sueño es generar arte constantemente", contó con los ojos llenos de lágrimas. "Yo vivo para el arte, bailo todos los días, es lo que más me gusta hacer", reconoció.

Agostina Alarcón y Claribel Medina en el Cantando 2020.

Incluso detalló algunas de las situaciones más complicadas que debió pasar con su trabajo en la vía pública: "Paso situaciones de mierd... Me terminé lastimando, me han robado, me han dado plata falsa. Todo para ganarme un mango, ni siquiera es que gano mucha guita haciendo delivery, gano tres pesos con cincuenta. Me pasaron situaciones que no tengo ganas de seguir pasando. Yo quiero estar acá".

Finalmente, Ángel de Brito reveló que con el 52 por ciento de los votos, Claribel y Agostina pasaron a la siguiente ronda del " Cantando 2020", mientras que Spadafora sin Lola Latorre quedó eliminado.