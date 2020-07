La pelea de Pampita y Mariana Brey pasaría de la pantalla chica a la Justicia. Luego de que en la cuenta de Twitter de la modelo se publicara una amenaza que implica al hijo de la panelista, la angelita decidió avanzar legalmente.

"Si ella es una persona seria, seguramente va a investigar quién la hackeó, porque si no, voy a ser yo la que investigue, ya me asesoré legalmente. Es una cuenta oficial de ella, si lo escribió no lo sé, ella dice que no. En el móvil pensé que era una ironía, pero a la tarde lo sostuvo. Evidentemente no tiene qué decir, habla de mí como si fuera una mala madre", declaró Brey este viernes en "Los Ángeles de la Mañana".

Y agregó firme: "Hablé con un abogado y me dijo que se podía hacer una demanda penal. Después ella tendrá que ocuparse de demostrar que no fue ella. Para mí es ella, eso es una extorsión, ella me dijo si te metés conmigo cuento algo que vos le hiciste a tu hijo".

La discusión con la expareja de Pico Mónico sensibilizó a la periodista quien no pudo ocultar sus sentimientos y se largó a llorar en medio de la transmisión del ciclo de Ángel de Brito. "Justo recibí un mensaje de mi mamá, que hoy es el día de su cumpleaños, así que le mando un beso y un feliz cumple. No la veo desde febrero", expresó Mariana cuando su compañera Yanina Latorre la notó triste.

"Estaba afligida por esta situación obvio. No le gusta verme así pero es parte de este trabajo también. Uno va aprendiendo pero la familia es la familia. Mi mamá estaba preocupada desde ayer y mi suegra", indicó Brey. Y concluyó: "Les mando un beso a las dos y que no se preocupen".