Después de desaparecer de las redes durante el 2020 tras su corta reconciliación con Daniel Osvaldo, Jimena Barón se encuentra en un gran momento profesional con su trabajo como jurado en “ ShowMatch: La Academia”.

A pesar de que exteriormente se muestra muy fuerte, atrevida y valiente, la artista aseguró que tiene muchos ataques de pánico y visita regularmente a su terapeuta ya que necesita acompañamiento profesional para poder procesar todo lo vivido.

En ese sentido, en la noche del martes, la cantante bajó su guardia y se mostró completamente vulnerable después de que Viviana Saccone y su compañero, Tito Díaz, hicieran una gran performance de “ La Tonta” en la pista de “ La Academia”.

La performance de Viviana Saccone y Tito Díaz que hizo llorar a Jimena Barón.

Barón no pudo contener las lágrimas al ver la performance de la actriz: “Esta canción, ' La Tonta', es muy importante. La canté por primera vez acá. Significa muchas cosas, algunas que pensé que quedaron en el pasado, pero parece que no es tan así.Hoy fue la primera vez que puse 'La Cobra' en el auto desde hace mucho, porque justo con toda la pandemia mi carrera se cortó en un momento que me estaba yendo muy bien, y no pudimos seguir trabajando. Yo no pude escuchar más mi música”.

“Entonces, hoy justo puse una versión en vivo de 'La Cobra', y estaba muy rara cuando llegué para hacer el programa. No sabía que iban a hacer esta canción... ¡y me terminaron de matar! Extraño mucho cantar. Me da mucho miedo. En lo personal, esta canción es muy importante. En un momento pensé que ' La Tonta' era mi pasado, y bueno, la pandemia me trajo muchas situaciones, entonces me mueve mucho”, explicó Jimena Barón sobre la razón de su descargo.

¡Mirá la emoción de Jimena Barón al escuchar ' La Tonta' nuevamente!

A la hora de hacer su devolución como jurado, Barón compartió una poderosa reflexión: “Estoy muy emocionada, no me lo esperaba, después tendré que ver en terapia que caraj... estoy pasando porque parece que no resuelvo las cosas. A mi me costó mucho ‘La Cobra' porque después de hacer ' La Tonta' hice 'La Cobra' y mucha gente se creyó que yo ya había resuelto todo, que era una heroína y que no tenía más problemas".

“Viene la pandemia, pasé un momento personal muy particular, conté lo de mis ataques de pánico y tuve aquella recaída que todos conocen. Me daba mucha vergüenza volver. Cerré mis redes porque dije 'Soy La Tonta' y es mentira que soy 'La Cobra'. No lo terminé de superar. Me da miedo siempre tener que ser 'La Cobra' porque va a ser imposible. Frené todo y me fui de las redes. Si piensan que soy 'La Cobra' les mentí. ¿Cómo hago para volver? ' La Tonta' me va a seguir apareciendo", agregó muy emocionada.

' La Tonta' y 'La Cobra': un proceso que continúa para Jimena Barón

Además, la artista pidió más respeto y comprensión para todas las mujeres: “Aprendí que hay que ser más sensibles y nos tenemos que apoyar mucho más. Las críticas me dolieron más que nunca. Me pegué un porrazo del que todavía estoy saliendo. Todavía sigo con mis ataques de pánico y ansiedad. Me encantaría pasar el mensaje de que nos apoyemos todas las tontas, porque si estamos solo para las cobras es muy difícil ser mujer. Yo soy las dos: 'La Cobra' y ' La Tonta'.

“Mi única manera de seguir con mi vida y mi carrera, es que me banquen en las dos. Estaría bueno que seamos más sororas con las tontas. Yo decidí transmitir mucha felicidad y alegría, porque es como elijo vivir, pero eso no significa que no tenga una vida muy complicada. Es difícil y 'La Tonta' es lo que más me dolió y me sigue doliendo", expresó ante las cámaras.

“Se me vino un recuerdo tremendo. Yo estaba asustadísima de estrenarla en ' ShowMatch'. Es una canción que tiene 75 millones de reproducciones en Youtube. Yo no me esperaba nada, solo quería cumplir conmigo misma de ser cantante, viviendo una vida de mier… y rodeada de gente que me decía que era una cagad… y que no podía hacer nada. Es muy profunda esta canción para mí. Para mí fue un regalo", cerró entre sollozos la jurado de " ShowMatch".

¡Mirá el momento en que Jimena Barón aseguró "Yo soy las dos: 'La Cobra' y ' La Tonta'"!