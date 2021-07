El Polaco volvió a la pista de " ShowMatch: La Academia" quince días después de mucha tristeza tras la repentina muerte de su papá, Jorge Carlos López, y emocionó a todos con un conmovedor homenaje en el que le dedicó unas canciones frente a las cámaras.

Acompañado de un video con algunas imágenes de la vida y familia del papá del intérprete, El Polaco no pudo evitar las lágrimas en sus ojos y entonó un tema compuesto especialmente para su papá.

Mucha emoción se vivió ayer en el piso de " ShowMatch: La Academia".

“Muchísimas gracias por todas las palabras que dijiste de mi viejo en todos los programas. Hoy me acompaña mi vieja, todas mis hermanas, y Barby y la nena. Este fue uno de los últimos lugares donde mi papá fue feliz cuando pasé a la final del 2016. Creo que ese fue uno de los días en que más contento lo vi de verme brillar en la pista; y te agradezco por eso”, recordó el artista en la competencia de El Trece.

“Le pedí a la producción si me dejaba recordarlo de la mejor manera con una canción que hice para él y también un mensaje para todos esos jóvenes que hoy en día tienen a sus padres y siempre está esa cosa de posponer todo con ellos y en un momento no están más”, reflexionó sobre los asuntos no resueltos con su papá, quien falleció a los 59 años.

El Polaco cantó junto a su hermano Jonathan.

“Agradezco por el espacio, por el lugar. Le pasé yo mismo unas fotos a la producción para que podamos recordarlo esta noche de la mejor manera y para que quede guardado para siempre para mis hijas el día de mañana en su corazón”, cerró con mucha emoción en el piso.

Luego, Cwirkaluk invitó a su hermano Jonathan y juntos volvieron a homenajear a Jorge Carlos con una versión de “Cómo saber si te amo”, de Leo Dan, uno de los artistas favoritos de su papá.

¡Mirá el emotivo homenaje de El Polaco a su papá en " ShowMatch: La Academia"!