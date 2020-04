Ya se cumplieron tres meses desde que Diego Topa se convirtió en padre de Mitaí. Instalado en Miami, elel animador infantil cumple allí con el período de aislamiento social por la pandemia de coronavirus. Sin poder regresar al país, disfruta de sus primeros meses como padre.

Afortunadamente, antes del cierre de los aeropuertos y la cancelación de vuelos por la expansión del COVID-19, los papás del conductor lograron viajar hacia Estados Unidos y conocer a su pequeña nieta. "Tuve la suerte de que mis papás pudieran venir a principios de marzo y la pudieron conocer", valoró el artista, quien fue padre gracias a la subrogación de vientre.

"Fue un proceso muy largo porque no es que elegimos este método y lo pudimos hacer de inmediato, se pasa por muchas emociones, alegrías y tristezas. Es un método más para poder ser papás y Mitai nos encontró de esta manera. Empezamos los trámites y tardamos casi cuatro años en que pueda llegar a estar con nosotros", recordó visiblemente emocionado.

La foto con la que anunció el nacimiento de su beba en las redes

En diálogo por videollamada con "Intrusos", Topa rompió en llanto al hablar de su pequeña: "Verla hoy entre nosotros es muy fuerte". A pesar de no revelar muchos detalles sobre su pareja, él se muestra feliz de haber formado una familia.

"Estamos conectados con ella de una manera increíble, nos saca una sonrisa todo el tiempo y estamos aprendiendo todo el tiempo a ser papás", reveló. Además, sobre el origen del peculiar nombre que eligió para su criatura, comentó: "Es un nombre que me apasiona y que me llegó de manera especial, como todo lo que me pasa en la vida".

Por último, aseguró que una amiga suya lo invitó a un espectáculo para chicos con ese nombre y le explicó que "ese término significa 'niño' (sin género) en el norte del país y sobre todo en Paraguay".