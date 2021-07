Este sábado Abel Pintos visitó por primera vez, "PH: Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff, y a lo largo de toda la velada se destacó por sus distintas anécdotas. Hasta que el cantante protagonizó uno de los momentos más emotivos y quebró en llanto.

Durante todo el ciclo, el intérprete de "La llave" cautivó a todos con sus relatos acerca del origen de su carrera, su participación en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo y demás recuerdos, hasta que le tocó hablar acerca de un duro episodio de su infancia y llenó al estudio de emoción.

.

Cuando el conductor preguntó "si pudieras volver el tiempo atrás, ¿a qué momento irías y para qué?", Abel abrió su corazón y reconoció: "Volvería a la época de mi comunión". Frente al fuego, el músico dejó caer sus lágrimas y expresó: "Porque fue la última vez que vi a una amiga, que se llama Corina".

"Es una amiga de mi infancia, que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Vino, me dio un beso, yo le di un beso a ella, y me dijo 'te quiero', y yo no sabía decir te quiero, y no la vi nunca más. La recuerdo cada día de mi vida", reveló movilizado.

Luego, Andy para contenerlo, cerró: "En algún lugar, ella lo sabe. A mí me gusta creer en eso y seguro que es así. Te pegamos un abrazo desde acá que no podemos".