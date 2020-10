Luego de que Martín Cirio, más conocido como " La Faraona", acusara a El Dipy por hacer apología al abuso de menores en una canción que lanzó en 2007, en las redes sociales lo acusaron de pedófilo por viejos mensajes en Twitter.

"Para empezar un jueves bien arriba, nada como violarse un pendejito de 8 años", escribió el joven en noviembre de 2010. Sus posteos alarmaron al mundo digital y varios usuarios salieron a repudiarlo.

Luego de la polémica, Martín utilizó su red social para escribir una frase en inglés y hacer referencia al escándalo que protagoniza: "They said I did something bad, then why is it feel so good? (Ellos dijeron que hice algo malo, entonces ¿por qué esto se siente tan bien?".