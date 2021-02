Sergio Lapegüe se contagió de coronavirus después de volver de sus vacaciones en República Dominicana. A los pocos días de ser internado, su cuadro empeoró y debió ser trasladado al área de terapia intensiva. Sin embargo, el reconocido conductor presentó mejoras y los doctores a cargo decidieron que la mejor forma de recuperarse es usando un inovador aparato.

El conductor mejoró gracias a la ayuda de un casco para respirar.

“Hablé con Bochi, la mujer de Segio, suelo hablar con ella a la noche y a la mañana. Me dijo que como esta recuperación va y viene, es decir que a veces tiene fiebre, a veces no, baja, sube, como le pasa a Carmen… y a pesar de que pasó una buena noche, ahora los médicos decidieron que para que no fuerce los pulmones, para que pueda respirar y tener mejor saturación, ponerle un nuevo aparato que se llama Helmet”, comenzó Andrea Taboada en "Los ángeles de la mañana".

.

“Él mismo mandó una foto a su mujer, que es lo que permite a Sergio que, además de la respiración asistida, no fuerce su capacidad respiratoria", remarcó la angelita sobre su charla con Bochi, la pareja del periodista.

Bochi, la pareja del conductor, mostró el casco inovador que usa el periodista durante la internación.

Además, la panelista reveló cómo es el estado de ánimo del conductor: "Los médicos están haciendo todo lo posible, anteayer el médico salió muy contento después de verlo, hoy Sergio estaba un poco más bajoneado… va y viene”.

¡Mirá el casco inovador que usa Sergio Lapegüe para respirar!