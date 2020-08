El 17 de agosto, Luis Brandoni se sumó al banderazo en el Obelisco contra el Gobierno nacional. Su accionar provocó indignación en muchos de sus colegas. Como en el caso de Raúl Rizzo, quien le propuso a un grupo de actores excluir a Brandoni del ámbito laboral, a través de un audio de WhatsApp.

En los audios que difundió "Los Ángeles de la Mañana" se lo escucha decir: "Las declaraciones y las acciones que lleva adelante Brandoni, que se haga cargo él. Yo hago declaraciones frente a episodios, no hago convocatorias a movilizaciones que son absolutamente antidemocráticas. Yo pediría que, en una organización como la que se está dando, que es la plataforma Tinglado, que impulsemos que quede aislado, por lo que dice y por lo que lleva cabo, salvo que alguien del Tinglado esté de acuerdo con Brandoni".

"Pero yo creo que hay mucha gente que no está de acuerdo ni con sus planteos ni con sus convocatorias que son absolutamente golpistas. Y de esto que estoy diciendo me hago cargo yo", continuó furioso.

Y luego expresó: "Creo que tenemos que empezar a establecer una diferenciación con gente de esta naturaleza. Teniendo una pandemia feroz y ellos actuando en contra de todo lo que estamos haciendo nosotros, que es cuidándonos y preservándonos. ¿O por qué no tenemos trabajo como actores? Por la pandemia. Pero ellos salen a la calle y Brandoni impulsa la salida a la calle. Vamos a empezar a diferenciarnos nosotros de él, que quede solo, por lo menos en el medio teatral, actoral. Empecemos a hacer algo al respecto".

.

Rizzo agregó firme: "Me quiero diferenciar de un ser, que también es actor, pero que tiene una ideología repugnante, a partir de que propone hacer esas juntadas sociales, con un objetivo golpista al orden democrático, más allá de con quien estés. Esas llamadas a esas movilizaciones tienen un objetivo, el que no lo quiere ver que no lo vea".

"Tenemos que hacer algo para diferenciarnos de la gente que esta colaborando para que aumenten los casos de infectados y de muerte. Más claro, echale agua", concluyó picante.